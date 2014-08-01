国际市场波动性料回升 利好日本、中国等亚洲股市--美银美林

路透北京8月1日 - 投资银行美银美林最新研究报告称，美国经济的复苏和利率上行，预计会使国际市场波动性在未来几个月中回升，同时也会推高美国国债收益率，并利好日本、中国和韩国股市。

美银美林认为，国际市场波动性有可能受几方面因素刺激催化而在未来半年内跳升。如可能引发“利率震荡”的宏观经济事件，像美国就业数据大幅改善和/或房地产/银行信贷/小企业活动出现自我强化式上升的信号。

其次是可能引发“信贷震荡”的金融市场事件，如强制去杠杆，高收益债、欧洲外围国家及新兴债务出现抢购、供不应求的状况等；最后是可能引发“经济增长震荡”的地缘政治风险。

报告并称，市场对于未来几个月美元利率上行、国债收益反弹可能引起股市下跌较为关切，这可能会促使其转而寻求非相关性投资机会。

而近期上涨的日本、中国和韩国股市将会受益。它们在标准普尔500指数（SPX）正相关性最低的十大国际股票市场中名列前茅，同时又与30年美国国债收益率正相关性最强。

报告并认为，中国经济面出现众多利好信号，加之股票市场估值处于低位，都促成中国股市最近的反弹。尤其是金融股，中国金融股市净率与国际金融股的比率正处于逾九年以来的低位。

中国股市沪综指周五收跌，但本周仍录得近3%的周涨幅。分析师指出，在大盘前期连续上涨后，累积的获利盘不少，今日大盘一度冲破2,200点整数关口，不过后继乏力，金融地产有色等近期领涨板块大面积回调。料短期大盘还将延续调整。（完）

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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