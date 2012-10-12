德国大众汽车称1-9月在华销量同比增18.3%

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透北京10月12日电---德国大众汽车(Volkswagen AG)(VOWG_p.DE)周五表示,该公司及其在中国的合资公司1-9月在中国大陆及香港的销量同比增长18.3%.
大众汽车在声明中称,1-9月销量接近200万辆,上年同期为169万辆.
该公司在中国的合作夥伴包括一汽集团和上海汽车集团股份有限公司(600104.SS).(完)
--编译 徐文焰;审校 隋芬
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路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。