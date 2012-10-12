独家：宾利和兰博基尼或推迟发布豪华SUV车型--消息

路透柏林10月11日电(记者 Andreas Cremer)---公司消息人士称，宾利和兰博基尼开发超豪华SUV车型的计划或将被推迟，从而为母公司大众汽车公司(VOWG_p.DE)节约资金。从中可以看出德国大众汽车也已经开始感到经济危机的阵痛。

总部位於英国的宾利和意大利超豪华汽车制造商兰博基尼在今年的日内瓦和北京车展上推出了豪华运动型多功能概念车(SUV)。现在这一生产计划正等待大众汽车管理委员会的审批。

推动生产SUV车型旨在提升兰博基尼和宾利的盈利能力。

但此举也让兰博基尼的“铁杆粉丝们”很“受伤”，他们担心SUV的生产会稀释该品牌的独特性。

两名公司消息人士称，大众汽车的监事会将於11月23日召开会议，评估有关设备、工厂及新车的开支计划，因不可预见的减产以及汽车销售放缓，届时或延迟上述新车投入市场的时间。

库尼特银行集团(Equinet AG)分析师蒂姆·舒尔特(Tim Schuldt)表示：“值此危机期间，推出这类车型并非必须的（选择），推迟发布能够缩减成本，也不必大惊小怪。”

宾利暂无法证实其首款SUV是否会被推迟发布。该公司女发言人Kerstin Sachl周三表示，将继续争取得到大众领导层的许可，并表示预期将於年底前做出决定。

兰博基尼总裁Stephan Winkelmann 9月27日告诉路透，尽管大众尚未批准，该公司将继续Urus车型的开发工作。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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