欧洲个股：大众汽车将调整公司结构，分成四个控股公司--报载

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透法兰克福6月15日 - 德国商报(Handelsblatt)周一引述大众汽车(福斯汽车,Volkswagen) 公司消息人士报导，大众汽车结构将调整为更分散的体系，分为四个控股公司。
前宝马 高管Herbert Diess将负责管理其中一个控股公司，该公司还包括大众、斯柯达(Skoda)和西雅特(Seat)等乘用车品牌。德国商报称，大众汽车核心业务的德国工厂成本高昂，是最需要改革的领域。
德国商报表示，高端品牌奥迪、兰博基尼和杜卡迪将组成一家控股公司，商用车品牌MAN、Scania和大众商用车将组成另一家控股公司。
德国商报称，保时捷、布加迪和宾利组成最后一家控股公司。
目前尚未联系到大众汽车人士就此发表评论。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透1月20日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)大宗商品市场交易商持仓相关图表： http://graphics.thomsonreuters.com/11/02/cftc.html (完) (编译 张若琪 审校 张涛)