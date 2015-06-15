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市场报道 | 2015年 6月 15日 星期一 16:43 BJT

欧洲个股：大众汽车将调整公司结构，分成四个控股公司--报载

路透法兰克福6月15日 - 德国商报(Handelsblatt)周一引述大众汽车(福斯汽车,Volkswagen) 公司消息人士报导，大众汽车结构将调整为更分散的体系，分为四个控股公司。

前宝马 高管Herbert Diess将负责管理其中一个控股公司，该公司还包括大众、斯柯达(Skoda)和西雅特(Seat)等乘用车品牌。德国商报称，大众汽车核心业务的德国工厂成本高昂，是最需要改革的领域。

德国商报表示，高端品牌奥迪、兰博基尼和杜卡迪将组成一家控股公司，商用车品牌MAN、Scania和大众商用车将组成另一家控股公司。

德国商报称，保时捷、布加迪和宾利组成最后一家控股公司。

目前尚未联系到大众汽车人士就此发表评论。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)

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