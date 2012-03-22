大众计划推出低价汽车品牌--报道

路透法兰克福3月21日电---大众汽车(VOWG_p.DE)研发主管乌尔里奇·哈肯伯格(Ulrich Hackenberg)在德国杂志auto motor und sport周三评论称，大众汽车正计划推出面向新兴市场的廉价汽车品牌。

哈肯伯格在采访中表示：“我们将在印度市场打造Vento，还会在印度当地推出一款价格仅为7,000欧元(9,300美元)的Polo。在中国，我们计划推出与西亚特图雷多(Seat Toledo)类似大小且价格更低的汽车。 ”

“价格在5,000-7,000欧元的低成本汽车细分市场，才是真正挑战。”但他表示这些汽车不会冠以大众品牌销售，而是会具有自己独立的品牌。

哈肯伯格表示，公司尚未就是否与中国合作夥伴联手打造这种低成本汽车作出决定。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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