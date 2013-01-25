德国个股: 大众汽车考虑跨足低价车市场,在中国生产阳春型汽车

金砖国家：4月13日股汇市收盘纵览
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
路透德国沃尔夫斯堡1月25日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 一名公司主管称,该公司可能在中国生产其第一辆低价汽车.该公司正考虑跨足阳春型汽车领域,以与雷诺 的Dacia和日产 的Datsun竞争.
大众汽车品牌开发主管Ulrich Hackenberg向路透表示,中国每年卖出超过300万辆低价汽车,为该区块最大的市场,而计画一旦通过,福斯将和两家中国合资企业伙伴合作,跨足这个需求日益增长的领域.
"我是我们现在正在研究的议题,"Hackenberg在沃尔夫斯堡大众汽车总部接受采访时表示.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月14日(五) 0430 日本工业生产(修正值) 2月 -- +2.0% 产能利用率指数(较前月) -- +0.1% 4月15-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) --