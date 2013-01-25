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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 20:58 BJT

德国个股: 大众汽车考虑跨足低价车市场,在中国生产阳春型汽车

路透德国沃尔夫斯堡1月25日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 一名公司主管称,该公司可能在中国生产其第一辆低价汽车.该公司正考虑跨足阳春型汽车领域,以与雷诺 的Dacia和日产 的Datsun竞争.

大众汽车品牌开发主管Ulrich Hackenberg向路透表示,中国每年卖出超过300万辆低价汽车,为该区块最大的市场,而计画一旦通过,福斯将和两家中国合资企业伙伴合作,跨足这个需求日益增长的领域.

"我是我们现在正在研究的议题,"Hackenberg在沃尔夫斯堡大众汽车总部接受采访时表示.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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