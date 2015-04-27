《热点透视》皮耶希离职，将为大众改革治理方式铺路

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Olaf Storbeck;编译 许娜

路透伦敦4月26日 - 皮耶希(Ferdinand Piech)辞去大众汽车(福斯汽车)董事长之职，为董事会带来了和平。这场争斗令大众汽车在关键时刻处于可能陷入瘫痪的威胁之下。皮耶希的离去使这个欧洲最大的车企摆脱了古怪家族元老的束缚。

但也还是存在风险。大众是一个非常复杂的企业，采取中央集权式管理。如果没有了皮耶希严厉的爱，公司纪律可能会放松。而改革笨重的结构和过时的治理方式或许会让该集团继续前进。

皮耶希黯然退场只能怪自己。他之前允许媒体援引自己的话称，其已被执行长(CEO)文恩德“疏远”。而由于文恩德获得了大众汽车其他高层人士的支持，皮耶希的董事长之位开始摇摇欲坠。

即便如此，对一位取得不凡成就的公司领导人而言，这样的退场令人惋惜。皮耶希把曾经亏损的大众逐步打造成了一家全球巨擘。但这位78岁的掌舵人却错过了体面退休的机会。

寻找继任者是一件难事。大众需要一位具有工程眼光、商业知识、并且熟悉大众这个庞大帝国的领导者。文恩德拥有这些特质，但他没有得到皮耶希的信任，而后者的家族握有53%的投票权。

从根本上改革大众笨重的管理方式也是必需的。双重投票权结构赋予了皮耶希-保时捷家族和下萨克森州太大的影响力。这两个团体总共拥有73%的投票权，但却只持有45%的股权。

若采取一个更加公平的投票权结构，则可能防止大众的卡车制造业务追求那些昂贵且没有战略必要性的项目。大众不平等的治理方式，也是该集团股票价值较同业戴姆勒 和宝马汽车 有近20%贴水的原因之一。