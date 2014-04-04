大众拟在华生产插电式混和动力车

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透柏林4月3日 -德国大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)(VOWG.DE)公司消息人士称，该公司计划在中国生产插电式混和动力车，由于中国领导层祭出提振绿色能源等措施来对抗严重的空气污染，大众汽车认为这将是个很大的潜在市场。
消息人士周四表示，大众汽车将在4月19-20日北京车展上宣布该计划，并和中国伙伴第一汽车合作生产该车款。
消息人士向路透称，生产基地可能在中国南部佛山的新组装厂。该消息人士不愿具名，因计划仍在保密阶段。
大众汽车拒绝置评。
大众汽车是欧洲最大的汽车制造商，但该公司在中国环保汽车领域起步较晚，尽管中国是大众汽车最大的市场，去年全球创纪录970万辆车的销售量中，有三分之一来自中国。
在德国总理梅克尔和中国国家主席习近平的柏林会谈后，大众汽车在上月表示，计划和一汽合作开发生产一款环保新车，但当时并未提供进一步细节。(完)
(编译 王冠中; 审校 徐文焰)
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