大众拟在华生产插电式混和动力车

路透柏林4月3日 -德国大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)(VOWG.DE)公司消息人士称，该公司计划在中国生产插电式混和动力车，由于中国领导层祭出提振绿色能源等措施来对抗严重的空气污染，大众汽车认为这将是个很大的潜在市场。

消息人士周四表示，大众汽车将在4月19-20日北京车展上宣布该计划，并和中国伙伴第一汽车合作生产该车款。

消息人士向路透称，生产基地可能在中国南部佛山的新组装厂。该消息人士不愿具名，因计划仍在保密阶段。

大众汽车拒绝置评。

大众汽车是欧洲最大的汽车制造商，但该公司在中国环保汽车领域起步较晚，尽管中国是大众汽车最大的市场，去年全球创纪录970万辆车的销售量中，有三分之一来自中国。

在德国总理梅克尔和中国国家主席习近平的柏林会谈后，大众汽车在上月表示，计划和一汽合作开发生产一款环保新车，但当时并未提供进一步细节。(完)

(编译 王冠中; 审校 徐文焰)

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