大众品牌将专门为中国打造豪华车--消息人士

澳洲股市：收低，受资源类股跌势拖累
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海9月22日（记者 沈一鸣/Kazunori Takada） - 两名消息人士称，大众汽车 明年将推出一款专门面向中国市场的大众品牌豪华轿车，以寻求更高的利润。这款大众品牌豪华轿车或将与大众汽车旗下的高端品牌奥迪展开直接竞争。
消息人士称，这款车型将会以奥迪A6为基础。消息人士拒绝透露进一步详情。奥迪A6是中国市场最畅销的豪华轿车。
这款大众豪华轿车的价格尚未确定，如果与奥迪A6的售价相近，则可能蚕食奥迪的销售。奥迪A6的起售价为38.3万元（62,375美元）。然而，以小型轿车和家庭用车闻名的大众品牌被奥迪的利润吸引。大众品牌汽车在全球的销量是奥迪的三倍有余，但奥迪的利润却是大众品牌汽车的两倍多。
“大众希望提升其品牌价值，这对任何寻求更高利润的企业而言都是自然之事，”汽车咨询公司Automotive Foresight（上海）公司总经理张豫说。
“如果大众品牌的高档车定价过高，大家就会直接去（买）奥迪。如果定价不高，那又有何意义？”
大众品牌的目标是复制奥迪在豪华车市场的成功。中国当局打击公务用车挥霍奢华消费，推动了非传统富裕阶层青睐品牌高档汽车的市场需求。
“豪华车利润丰厚。大众认为该领域会继续快速增长，”其中一位消息人士称。由于无权向媒体谈及此事，该消息人士要求匿名。
“对于想拥有一辆性能卓越但又不惹眼的车型的人来说，大众品牌的豪华车型将会格外具有吸引力，”该消息人士说。该消息人士对中国打击铺张浪费浪潮对豪华车市场的长期影响持有异议。
咨询公司麦肯锡（McKinsey & Co）预测，随着中国高档车市场影响力日渐增强，该市场最早会在2016年超越美国，成为全球最大的高档车市场。
上述消息人士称，大众新款高档车型的代号为511，设计出自欧洲，为大众品牌麾下的首款大型“C级”轿车，将由上海大众生产。上海大众是大众与上汽集团 的合资公司。
大众驻中国的一位发言人证实存在一款C级轿车的计划，但拒绝透露详情。上汽集团拒绝置评。
该消息人士还称，大众将于2015年底开始进军中国高档车市场，该公司目前尚未确定其品牌豪华车的价格，但已设下年销售5万辆的目标。
另一位消息人士称，为了提高品牌形象，上海大众接下来三年将在全国范围内设立100家高档车经销商。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)
路透4月18日 - 亚币周二走软，因投资者出脱新兴市场头寸，在朝鲜 (北韩)紧张局势明显消退之前不愿承担风险。 朝鲜周日试射导弹失败，令人担心该国可能很快再次进行导弹或核试 验，从而导致避险情绪升温。不过这种避险人气有发生变化的迹象。 黄金价格在朝鲜试射导弹后上涨，但目前已脱离五个月高位，日圆兑 美元也下滑0.17%。 但特朗普近几周在朝鲜问题上采取强硬路线，这点在美国副总统彭斯周一发出的警告中得到进一步突显。彭斯警告称，美国近期对叙利亚与阿富汗的军事打击显示出美国领导人的决心不容置疑。 朝鲜方面保持桀骜不驯的态度，表示他们的下一次核试验将在“我们总指挥部认为的必要时间和地点举行”。 亚币下滑，因美元兑日圆 从周一触及的五个月低点回升。 菲律宾披索兑美元 连续第二天下滑，此前数据显示该国海外劳工汇回国内的款项总额同比增加3.4%。 印尼卢比兑美元 跌至近一周低位，周三该国将进行雅加达省长选举。 印尼市场周三