大众汽车被曝发动机漏油，再遭中国央视点名

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月18日 （记者 Jake Spring） - 中国中央电视台本周第二次点名大众汽车 ，称其忽视在华销售汽车的发动机渗漏机油的问题。
大众汽车等在中国特定行业市场占主导地位的外资公司对央视曝光尤为敏感。央视的曝光行动可左右消费者心理，并可能影响到企业的销售。
央视周三称，大众汽车客服和经销商无视车主有关发动机机油渗漏的投诉。车主与经销商或与大众上海客服中心就此交涉时，被告知漏油是正常现象。第三方专家称，漏油问题或引发起火风险。
“我们已注意到媒体有关发动机漏油的报导，并向我们的客户因此造成的不便表示诚挚歉意，”大众汽车女发言人Larissa Braun在一份邮件声明中表示。
“我们非常认真对待这些媒体报导，并已对此事展开调查。”她表示大众会尽快发布进一步的有关信息。
上海消费明鉴的首席执行官（CEO）费明浩（James Feldkamp）表示，因漏油问题，大众已在全球范围内召回了93,000辆2014和2015车型，包括子公司奥迪和保时捷的一些车型，以及在美国销售的近38,000辆汽车。
“（大众汽车的）发动机漏油问题看似完全有可能比最初报导的范围要大，”费明浩说道。
央视称，发现在上海、北京和中国其他至少八个省份都有消费者投诉大众汽车的发动机漏油问题。央视的报导提到了大众迈腾和大众途观。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券