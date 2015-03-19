大众汽车被曝发动机漏油，再遭中国央视点名

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月18日 （记者 Jake Spring） - 中国中央电视台本周第二次点名大众汽车 ，称其忽视在华销售汽车的发动机渗漏机油的问题。

大众汽车等在中国特定行业市场占主导地位的外资公司对央视曝光尤为敏感。央视的曝光行动可左右消费者心理，并可能影响到企业的销售。

央视周三称，大众汽车客服和经销商无视车主有关发动机机油渗漏的投诉。车主与经销商或与大众上海客服中心就此交涉时，被告知漏油是正常现象。第三方专家称，漏油问题或引发起火风险。

“我们已注意到媒体有关发动机漏油的报导，并向我们的客户因此造成的不便表示诚挚歉意，”大众汽车女发言人Larissa Braun在一份邮件声明中表示。

“我们非常认真对待这些媒体报导，并已对此事展开调查。”她表示大众会尽快发布进一步的有关信息。

上海消费明鉴的首席执行官（CEO）费明浩（James Feldkamp）表示，因漏油问题，大众已在全球范围内召回了93,000辆2014和2015车型，包括子公司奥迪和保时捷的一些车型，以及在美国销售的近38,000辆汽车。

“（大众汽车的）发动机漏油问题看似完全有可能比最初报导的范围要大，”费明浩说道。

央视称，发现在上海、北京和中国其他至少八个省份都有消费者投诉大众汽车的发动机漏油问题。央视的报导提到了大众迈腾和大众途观。（完）