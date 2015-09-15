大众在华将召回逾7.8万辆进口车

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月14日 - 中国国家质检总局周一发布通告称，因部分进口大众汽车的转向柱缺陷存在安全隐患，大众汽车（中国）销售有限公司将对涉及的78,083辆车辆进行召回。
通告称，大众汽车（中国）销售有限公司报告称，因设计原因，异物可能进入部分进口大众汽车的转向柱开关电子模块，特定情况下会导致模块内部线缆损坏，影响驾驶员侧安全气囊电气通讯和喇叭功能，并导致喇叭失效，车辆发生事故时安全气囊无法正常展开，基于不同车辆的配置情况，该故障还将影响方向盘上的电话和音响按钮功能，存在安全隐患。
通告指出，据该公司统计，涉及部分进口2009-2014年款途威、奕鸥、尚酷、尚酷R、跨界高尔夫、高尔夫旅行版、高尔夫R、迈腾旅行车、迈腾全路况车、大众汽车CC、夏朗等车型，车辆生产日期为2009年1月22日至2014年5月6日，共计78083辆。
通告还称，大众汽车（中国）销售有限公司须尽快确定上述缺陷的召回计划，消除存在的安全隐患；在召回实施前，须采取有效临时措施，保障车主的人身和财产安全。
路透就此寻求置评，大众方面发言人没有立即回复。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。