大众在华将召回逾7.8万辆进口车

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月14日 - 中国国家质检总局周一发布通告称，因部分进口大众汽车的转向柱缺陷存在安全隐患，大众汽车（中国）销售有限公司将对涉及的78,083辆车辆进行召回。
通告称，大众汽车（中国）销售有限公司报告称，因设计原因，异物可能进入部分进口大众汽车的转向柱开关电子模块，特定情况下会导致模块内部线缆损坏，影响驾驶员侧安全气囊电气通讯和喇叭功能，并导致喇叭失效，车辆发生事故时安全气囊无法正常展开，基于不同车辆的配置情况，该故障还将影响方向盘上的电话和音响按钮功能，存在安全隐患。
通告指出，据该公司统计，涉及部分进口2009-2014年款途威、奕鸥、尚酷、尚酷R、跨界高尔夫、高尔夫旅行版、高尔夫R、迈腾旅行车、迈腾全路况车、大众汽车CC、夏朗等车型，车辆生产日期为2009年1月22日至2014年5月6日，共计78083辆。
通告还称，大众汽车（中国）销售有限公司须尽快确定上述缺陷的召回计划，消除存在的安全隐患；在召回实施前，须采取有效临时措施，保障车主的人身和财产安全。
路透就此寻求置评，大众方面发言人没有立即回复。(完)
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