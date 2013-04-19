大众拟2018年前将在中国雇员数增至逾10万人

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月7日
路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22时，1港元=0.88777人民币)
路透上海4月19日 - 德国大众汽车(福斯汽车，Volkswagen)(VOWG.DE)计划2018年前将中国雇员数量增加三分之一至超过10万人，意在继续扩大产能。
大众汽车周五在一份声明中称，2018年前中国雇员数量将从75,000人增加到逾10万人。该公司准备在中国新建七家工厂，其中五家将从今年启动生产。大众在中国的产能将从每年260万辆提高到超过400万辆。
大众汽车还计划最早从2014/15年开始在中国销售和生产电动汽车。(完)
(编译 洪曦 审校 侯向明)
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