版本:
中国
中国财经 | 2013年 4月 19日 星期五 14:26 BJT

大众拟2018年前将在中国雇员数增至逾10万人

路透上海4月19日 - 德国大众汽车(福斯汽车，Volkswagen)(VOWG.DE)计划2018年前将中国雇员数量增加三分之一至超过10万人，意在继续扩大产能。

大众汽车周五在一份声明中称，2018年前中国雇员数量将从75,000人增加到逾10万人。该公司准备在中国新建七家工厂，其中五家将从今年启动生产。大众在中国的产能将从每年260万辆提高到超过400万辆。

大众汽车还计划最早从2014/15年开始在中国销售和生产电动汽车。(完)

(编译 洪曦 审校 侯向明)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐