大众拟在新疆建新厂--消息

人民日报：对外储数字变化无须过于敏感 规模够用更值得关注
路透北京2月8日 - 针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报周三发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。
路透法兰克福12月7日电---一位熟知内情的消息人士周三称，欧洲最大的汽车生产商--德国大众汽车(VOWG_p.DE)计划在中国新疆开设一间新工厂，目前正在进行深入的谈判。
大众汽车发言人表示，该公司一直考虑在中国新建工厂的可能性。中国乘用车市场料继续发展。
"因此我们一直与地方政府和中国合资企业夥伴保持联络，"该发言人称，但拒绝给出任何细节。
德国《法兰克福汇报》周三援引中国政府的消息报导，大众的新工厂将坐落在新疆首府乌鲁木齐，生产中型车。
该报称，中德合资企业上海大众在该厂的首期投资将约为2.3亿欧元。
大众目前与一汽轿车和上海汽车合作，在中国运营九家工厂，年生产能力总计190万辆。
大众计划今年在中国卖出逾200万辆车。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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