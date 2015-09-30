德国个股：德国检察官就尾气排放丑闻启动对奥迪的初步调查--报导

路透柏林9月30日 - 德国检察官已就尾气排放测试作弊丑闻，开始对大众汽车 的附属公司--奥迪进行初步调查。

奥迪总部所在地因戈尔施塔特(Ingolstadt)的首席检察官Wolfram Herrle向Funke媒体集团称，已启动初步调查，将看看是否对该公司展开正式的诉讼程序。

“我们目前正在检查所有事实，以决定是否应该发起调查，”他表示。

Ingolstadt检察官和奥迪均未能立即就此报导置评。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)