德国个股：德国检察官就尾气排放丑闻启动对奥迪的初步调查--报导

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透柏林9月30日 - 德国检察官已就尾气排放测试作弊丑闻，开始对大众汽车 的附属公司--奥迪进行初步调查。
奥迪总部所在地因戈尔施塔特(Ingolstadt)的首席检察官Wolfram Herrle向Funke媒体集团称，已启动初步调查，将看看是否对该公司展开正式的诉讼程序。
“我们目前正在检查所有事实，以决定是否应该发起调查，”他表示。
Ingolstadt检察官和奥迪均未能立即就此报导置评。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。