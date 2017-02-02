大众汽车与博世同意出资15.5亿美元 了结美柴油车诉讼

路透华盛顿2月1日 - 法院文件显示，大众汽车(VOWG_p.DE)已同意支付至少12.2亿美元，用于维修或回购在美国的将近8万辆排放不达标的3.0升柴油车，以了结因在汽车内非法置入排放检测作弊软件而招致的诉讼。

根据周二晚间上报的文件，德国汽车零件供应商博世公司(Robert Bosch)也同意向美国的大众柴油车车主支付3.275亿美元。

如果美国监管机构决定，所有车辆均不能以维修作为了结，大众汽车可能还要支付最高达40.4亿美元。该公司去年12月表示，同意回购2万辆汽车，并期待对其它6万辆汽车的维修计划能获得批准。

这项和解协议是大众汽车度过排放门丑闻难关的最后一个主要障碍，不过该公司还需面对美国一些州和投资者的诉讼。

起诉大众的美国联邦贸易委员会一致赞成该协议。

大众集团北美执行长Hinrich Woebcken称，通过该协议，将为所有受排放问题影响的车主“提供解决方案。我们将继续努力，挽回所有股东的信任。”(完)