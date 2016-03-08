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国际财经 | 2016年 3月 8日 星期二 18:46 BJT

排放丑闻给大众汽车造成严重的财务损害--CEO穆伦

路透德国沃尔夫斯堡3月8日 - 大众汽车集团(VOWG_p.DE)的CEO穆伦(Matthias Mueller)周二称，排放造假丑闻将给公司造成“严重和痛苦的”财务损害。

穆伦在大众沃尔夫斯堡工厂对工人们表示，将需要数年时间才能完全评估此次丑闻造成的财务损害。

大众去年提列了670亿欧元，做为在全球召回排放丑闻涉及的1,100万辆汽车的成本。

穆伦称，该丑闻的影响将让大众忙碌“很长一段时间”，并称公司无意隐瞒其错误行为。(完)

(翻译 张荻；审校 高琦)

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