排放丑闻给大众汽车造成严重的财务损害--CEO穆伦

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透德国沃尔夫斯堡3月8日 - 大众汽车集团(VOWG_p.DE)的CEO穆伦(Matthias Mueller)周二称，排放造假丑闻将给公司造成“严重和痛苦的”财务损害。
穆伦在大众沃尔夫斯堡工厂对工人们表示，将需要数年时间才能完全评估此次丑闻造成的财务损害。
大众去年提列了670亿欧元，做为在全球召回排放丑闻涉及的1,100万辆汽车的成本。
穆伦称，该丑闻的影响将让大众忙碌“很长一段时间”，并称公司无意隐瞒其错误行为。(完)
(翻译 张荻；审校 高琦)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。