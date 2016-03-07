德媒体称大众现任高管去年9月初已得知使用排放作弊软件

路透柏林3月6日 - 德国《星期日图片报》（Bild Am Sonntag）报导称，早在大众汽车排放丑闻曝出两周前，大众前执行长文德恩（Martin Winterkorn）就已告知现任董事长和执行长关于使用排放作弊软件的情况。报导未透露消息来源。

去年9月18日大众汽车排放作弊丑闻曝出，不到一周文德恩即辞职。《星期日图片报》报导称，早在9月8日，文德恩就告知大众执行委员会，大众已向美国当局承认使用了排放作弊软件。

报导称，9月8日与会人员包括时任财务长潘师（Hans Dieter Poetsch）以及时任保时捷执行长穆勒（Matthias Mueller）。这两人后来分别接任大众董事长与执行长。

一些投资者和分析人士批评潘师未及时告知股东即将发生的问题，一些人士要求大众选择一位独立的董事长，以便渡过这场危机。

大众发言人在电子邮件中称大众完全遵照了证券法规的各项要求，并表示大众不就管理委员会会议的内容置评。（完）