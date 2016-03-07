德媒体称大众现任高管去年9月初已得知使用排放作弊软件

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林3月6日 - 德国《星期日图片报》（Bild Am Sonntag）报道称，早在大众汽车排放丑闻曝出两周前，大众前执行长文德恩（Martin Winterkorn）就已告知现任董事长和执行长关于使用排放作弊软件的情况。报道未透露消息来源。
去年9月18日大众汽车排放作弊丑闻曝出，不到一周文德恩即辞职。《星期日图片报》报道称，早在9月8日，文德恩就告知大众执行委员会，大众已向美国当局承认使用了排放作弊软件。
报导称，9月8日与会人员包括时任财务长潘师（Hans Dieter Poetsch）以及时任保时捷执行长穆勒（Matthias Mueller）。这两人后来分别接任大众董事长与执行长。
一些投资者和分析人士批评潘师未及时告知股东即将发生的问题，一些人士要求大众选择一位独立的董事长，以便渡过这场危机。
大众发言人在电子邮件中称大众完全遵照了证券法规的各项要求，并表示大众不就管理委员会会议的内容置评。（完）
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%