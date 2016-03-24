大众和美国环保局周四料不会公布达成尾气排放和解协议--消息

路透3月23日 - 两位消息人士周三称，大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)周四预计不会在加州联邦法院听证会上，公布与美国监管当局就如何解决58万辆柴油车尾气排放过量问题达成协议。

这家德国车企与美国司法部、美国国家环境保护局(EPA)和加州空气资源委员会(California Air Resources Board，CARB)已就如何解决该问题进行了数月协商。

美国地区法官Charles Breyer上月设定了3月24日的最终期限，要求大众必须在此之前表明是否找到能让美国监管部门接受的解决办法。

上述消息人士称，大众和监管部门可能将告知Breyer，他们在达成协议方面取得良好进展，但尚未达成协议，并称可能仍需数周时间才能达成一份协议。

大众一直在与监管部门协商如何处理这个问题，包括可能回购数量尚不确定的汽车，以及可能为车主修理汽车提供财务补助。

一个核心问题在于，EPA是否会接受一个并不能完全解决汽车行驶过程中尾气排放过量问题的解决方案。

大众的一位发言人拒绝就协商情况置评。

监管部门可能还会要求大众拨备资金用于解决过度污染问题，以此作为和解协议的一部分。(完)