奥迪称有210万辆奥迪车受排放丑闻影响

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林9月28日 - 奥迪(VOWG_p.DE)称，全球有210万辆奥迪车安装了所谓的“失效装置”。
奥迪发言人周一称，西欧约142万辆配备了EU5发动机的奥迪车受到影响，其中57.7万辆在德国，美国有近1.3万辆奥迪车受到影响。
上述发言人称，受影响的车型包括A1，A3，A4，A5，A6，TT，Q3和Q5。
大众汽车上周称，全球受排放丑闻影响的车辆可能达到1,100万辆（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。