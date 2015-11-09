德媒称大众高层对赴美旅行感到担心

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林11月7日 - 《南德意志报》周六报道称，大众汽车(VOWG_p.DE)的经理们对前往美国感到担忧，一名赴美旅行的大众雇员的护照被美方调查人员没收。
报道援引公司消息人士称，大众认为美方调查人员是想阻止这名经理逃避与“排放门”丑闻相关的质询或刑事起诉。
大众的一位发言人称：“大众员工如常前往美国，其他的一切都是揣测。”
大众因“排放门”丑闻在美国遭到调查，可能面临最高180亿美元的罚款。
报道援引一位了解情况的人士称，大众新任执行长穆勒（Matthias Mueller）不太可能按计划于11月下半月前往美国。
“在他（穆勒）可以前往美国前，我们需要法律安全保证。”报导援引一位来自大众集团管理层人士的话称。
目前没有穆勒前往美国的正式计划，大众方面对于是否会有此类行程的问题一直拒绝置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。