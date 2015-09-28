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货币新闻 | 2015年 9月 28日 星期一 17:43 BJT

奥迪称有210万辆奥迪车受排放丑闻影响

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林9月28日 - 奥迪 称，全球有210万辆奥迪车安装了所谓的“失效装置”。

奥迪发言人周一称，西欧约142万辆配备了EU5发动机的奥迪车受到影响，其中57.7万辆在德国，美国有近1.3万辆奥迪车受到影响。

上述发言人称，受影响的车型包括A1，A3，A4，A5，A6，TT，Q3和Q5。

大众汽车上周称，全球受排放丑闻影响的车辆可能达到1,100万辆（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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