奥迪称有210万辆奥迪车受排放丑闻影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林9月28日 - 奥迪 称，全球有210万辆奥迪车安装了所谓的“失效装置”。
奥迪发言人周一称，西欧约142万辆配备了EU5发动机的奥迪车受到影响，其中57.7万辆在德国，美国有近1.3万辆奥迪车受到影响。
上述发言人称，受影响的车型包括A1，A3，A4，A5，A6，TT，Q3和Q5。
大众汽车上周称，全球受排放丑闻影响的车辆可能达到1,100万辆（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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