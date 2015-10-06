汽车产业：大众内部调查未发现不利于停职高级工程师的证据--消息

一位消息人士称，内部调查预计将是周三监事会特别会议的主要议题，目前为止尚未发现任何证据指控被停职的高管进行操纵。调查正在进行，大众汽车预计至少将持续几个月。

大众汽车、奥迪和保时捷均拒绝置评，目前暂时无法联系到被停职的高管置评。

大众汽车美国业务主管Michael Horn周四出席美国国会听证会时，料将接受本次丑闻责任问题的质询。

这两位消息人士表示，美国听证会让大众汽车面临更大压力，必须提供丑闻起因的具体信息。

德国联邦运输管理处(KBA)也要求大众汽车在10月7日最后期限之前说明，将如何保证旗下汽车达到排放标准。

一位消息人士表示，大众汽车新任首席执行官穆勒(Matthias Mueller)周二将在沃尔夫斯堡向员工发表讲话，并料将在监事会上简短发言。