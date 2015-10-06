汽车产业：大众内部调查未发现不利于停职高级工程师的证据--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
一位消息人士称，内部调查预计将是周三监事会特别会议的主要议题，目前为止尚未发现任何证据指控被停职的高管进行操纵。调查正在进行，大众汽车预计至少将持续几个月。
大众汽车、奥迪和保时捷均拒绝置评，目前暂时无法联系到被停职的高管置评。
大众汽车美国业务主管Michael Horn周四出席美国国会听证会时，料将接受本次丑闻责任问题的质询。
这两位消息人士表示，美国听证会让大众汽车面临更大压力，必须提供丑闻起因的具体信息。
德国联邦运输管理处(KBA)也要求大众汽车在10月7日最后期限之前说明，将如何保证旗下汽车达到排放标准。
一位消息人士表示，大众汽车新任首席执行官穆勒(Matthias Mueller)周二将在沃尔夫斯堡向员工发表讲话，并料将在监事会上简短发言。
大众汽车周一盘中触及五年低位86.36欧元，之后反弹，终场收高1.3%至93.52欧元。(完) (编译 陈宗琦/许娜；审校 王丽鑫/郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”