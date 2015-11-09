德媒称大众高层对赴美旅行感到担心

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林11月9日 - 《南德意志报》周六报道称，大众汽车 的经理们对前往美国感到担忧，一名赴美旅行的大众雇员的护照被美方调查人员没收。

报道援引公司消息人士称，大众认为美方调查人员是想阻止这名经理逃避与“排放门”丑闻相关的质询或刑事起诉。

大众的一位发言人称：“大众员工如常前往美国，其他的一切都是揣测。”

大众因“排放门”丑闻在美国遭到调查，可能面临最高180亿美元的罚款。

报道援引一位了解情况的人士称，大众新任执行长穆勒（Matthias Mueller）不太可能按计划于11月下半月前往美国。

“在他（穆勒）可以前往美国前，我们需要法律安全保证。”报道援引一位来自大众集团管理层人士的话称。

目前没有穆勒前往美国的正式计划，大众方面对于是否会有此类行程的问题一直拒绝置评。（完）