德国媒体称大众工程师承认操纵二氧化碳排放数值

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林11月9日 - 德国《星期日图片报》（Bild Am Sonntag）报道称，大众汽车 多名工程师已承认操纵二氧化碳排放数据，称这是由于大众前执行长（CEO）文德恩设定的宏大目标难以实现。

该报称，大众工程师调高了胎压，并在机油中混入柴油以减少车辆的燃料消耗，这种欺诈从2013年开始，并一直持续到今年春季。

“雇员在内部调查中指出，确定燃料消耗数据方面存在违反规则的行为。这种情况是如何发生的有待正在进行的程序查明，”大众发言人称，该发言人拒绝就上述报道置评。

大众周二称，该公司少报了在欧洲销售的约80万辆大众汽车的燃料消耗和二氧化碳排放数值，并称车主因此多付的额外税金将由该公司承担。

据《星期日图片报》，文德恩于2012年3月在日内瓦车展上表示，大众计划到2015年将二氧化碳排放量减少30%，而大众工程师未敢告诉文德恩那是很难完成的目标。

大众拒绝评论是否该公司的企业文化或者文德恩的管理方式导致了上述排放丑闻。文德恩的律师没有回应寻求置评的请求。

该报援引该报所称收到的信息报道，一名在大众沃尔夫斯堡总部研发部门工作的工程师10月底打破沉默，向其上级透露了上述大规模的欺诈。

该报称，工程师通过多个非法措施操纵排放数值，包括将胎压调高至3.5巴（bar）。他们也将柴油混合到车用机油中，以使车辆运行更顺畅，燃油消耗更少。（完）