欧洲个股：大众汽车获200亿欧元贷款，若无力偿还将出售资产--消息

路透法兰克福12月3日 - 两位知情人士表示，德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 向提供200亿欧元贷款(约合211亿美元)的银行表示，若无法偿还这笔一年期贷款，将出售资产。

大众汽车面临着加强财务状况的压力，因该公司料必须支付与排放作弊丑闻相关的数百亿欧元罚款、诉讼和修车费用。

排放作弊是大众汽车成立78年以来发生的最大丑闻，已经导致任职多年的执行长(CEO)下台，大众汽车市值缩水数十亿欧元，并伤及该公司债券，使其从债券市场的筹资成本增加。大众汽车以往倾向于选择在债券市场融资。

消息人士称，大众汽车本周从13家银行获得200亿欧元过桥贷款，计划通过在未来几个月发行债券为这笔贷款提供再融资。

消息人士说，大众汽车向提供贷款的银行保证，如果该公司未能找到其他资金来源用于偿还贷款，则将出售价值远高于200亿欧元的资产。

大众汽车拒绝置评。

“尚未讨论具体的资产，”一位消息人士说。另一位消息人士表示，紧急供股也是一个选项。

奥迪监事会周四任命大众汽车新任CEO穆伦(Matthias Mueller)为董事长，接替11月辞职的文德恩(Martin Winterkorn)。文德恩此前长期担任大众汽车CEO，他因排放作弊丑闻辞职。(完)