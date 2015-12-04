欧洲个股：大众汽车获200亿欧元贷款，若无力偿还将出售资产--消息

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透法兰克福12月3日 - 两位知情人士表示，德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 向提供200亿欧元贷款(约合211亿美元)的银行表示，若无法偿还这笔一年期贷款，将出售资产。
大众汽车面临着加强财务状况的压力，因该公司料必须支付与排放作弊丑闻相关的数百亿欧元罚款、诉讼和修车费用。
排放作弊是大众汽车成立78年以来发生的最大丑闻，已经导致任职多年的执行长(CEO)下台，大众汽车市值缩水数十亿欧元，并伤及该公司债券，使其从债券市场的筹资成本增加。大众汽车以往倾向于选择在债券市场融资。
消息人士称，大众汽车本周从13家银行获得200亿欧元过桥贷款，计划通过在未来几个月发行债券为这笔贷款提供再融资。
消息人士说，大众汽车向提供贷款的银行保证，如果该公司未能找到其他资金来源用于偿还贷款，则将出售价值远高于200亿欧元的资产。
大众汽车拒绝置评。
“尚未讨论具体的资产，”一位消息人士说。另一位消息人士表示，紧急供股也是一个选项。
奥迪监事会周四任命大众汽车新任CEO穆伦(Matthias Mueller)为董事长，接替11月辞职的文德恩(Martin Winterkorn)。文德恩此前长期担任大众汽车CEO，他因排放作弊丑闻辞职。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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