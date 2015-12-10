更新版 1-欧洲个股：大众汽车称，低报二氧化碳排放的汽车数量远少于预期

《汇市解析》--技术面及价位预测
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
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路透柏林12月9日 - 欧洲最大的汽车制造商--德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 周三称，低报二氧化碳排放的汽车数量远少于当初的预期。这给正应对柴油汽车排放丑闻的该公司带来一些宽慰。
大众表示，内部调查显示，低报燃油用量与二氧化碳排放的汽车仅有3.6万辆左右，少于最初估计的大约80万辆。
该公司还称，发现没有证据显示二氧化碳排放数据被违法篡改。
“我们将此视为正面消息，并怀疑获利最终受到的负面影响将远低于此前预计的20亿欧元，”Evercore ISI分析师Arndt Ellinghorst称，其指的是大众对二氧化碳数据误报相关成本的最初预估。
大众汽车股价周三收高6.21%，报131.75欧元。
与此同时，大众汽车监事会正开会讨论9月启动的调查进展，此前公司承认在美国的柴油汽车尾气排放测试中作弊。两个月后，该公司承认低报柴油和汽油汽车二氧化碳排放量。
大众汽车集团首席执行官穆伦(Matthias Mueller)和董事长潘师(Hans Dieter Poetsch)将在周四1000GMT公布调查的中间结果。两位知情人士称，他们不会公布相关负责人的名字，但可能会解释公司为何没能发现这些不当行为。
虽然在大众目前面临的两宗丑闻中，低报二氧化碳排放量是较小的一宗丑闻，但部分分析师称这宗丑闻对销售的影响可能较大，因为车主对燃油效率的担忧可能甚于污染。
大众汽车表示，对碳排造假汽车数量的最初估计使用了“最糟糕的假设情境”，但情况并没有那么糟。
大众11月公布， 包括奥迪和斯柯达(Skoda)在内的集团品牌总计有130款汽车受到影响。
该公司周三称，最近的检测显示，仅有九款大众品牌的汽车二氧化碳排放量高于声明的水准。(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0660 1.0663 -0.03 +1.40 1.0513 美元/日圆 114.86 114.86 +0.00 -1.72 116.87 欧元/日圆 122.42 122.46 -0.03 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0063 1.0060 +0.03 -1.13 1.0178 英镑/美元 1.2332 1.2341 -0.07 -0.03 1.2336 美元/加元 1.3330 1.3318 +0.09 -0.74 1.3430 美元/离岸人民币 6.8511 6.8459 +0.08 -1.74 6.9726 澳元/美元
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国广汇汽车服务股份公司(以下简称：广汇汽车)境内的两年期分期偿还贷款案又获得两家银行参贷，从而令贷款规模从16.1亿元人民币扩增至17.93亿元(2.61亿美元)。