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市场报道 | 2016年 11月 18日 星期五 14:44 BJT

欧洲个股：大众汽车与工会达成复兴计划，到2021年裁员3万人--消息

路透法兰克福11月18日 - 消息人士周五告诉路透，德国大众汽车 和其强大的工会就一项涉及到2021年裁员3万人的振兴计划达成一致。裁员将在其核心品牌进行，旨在提高利润率并为“柴油排放门”事件后向电动汽车和自动驾驶汽车转型提供资金。

消息人士称，协议预测能为大众品牌业务部门节约37亿欧元(39亿美元)，该措施仅在德国就裁员2.3万人。

工会领导人同意裁员，条件是管理层承诺将创造新的岗位，并对电动汽车进行投资。消息人士称，大众品牌通过投资电动汽车技术将创造9千个新岗位。

大众管理层同意在沃尔夫斯堡生产一款电动汽车，并在茨维考生产一款小型电动汽车。消息人士称，卡塞尔也将生产电动汽车，大众将在萨尔茨基特开始电池生产。

大众拒绝置评。(完)

(编译 李春喜 审校 汪红英)

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