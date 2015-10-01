标题新闻：大众汽车监事会预计排放丑闻调查将持续数月，但仍将于下周向公众提供解决方案

****台湾金融市场展望：台股等待利多料万点关前徘徊，台币待变数厘清--PDF版本****

金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2pfWH9f 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2p3Atey 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com