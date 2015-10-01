标题新闻：大众汽车监事会预计排放丑闻调查将持续数月，但仍将于下周向公众提供解决方案

亚洲金融：菲律宾决策者对美联储升息担忧不以为然
路透日本横滨5月5日 - 菲律宾决策者周五对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能引发资本外流，从而扰乱亚洲经济的担忧不以为然。
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路透日本横滨5月5日 - 菲律宾决策者周五对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能引发资本外流，从而扰乱亚洲经济的担忧不以为然。
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向1.2950美元附近的近期高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
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