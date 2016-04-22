大众汽车2015年运营亏损41亿欧元 柴油门和解支出162亿欧元

路透法兰克福4月22日 - 欧洲最大汽车制造商德国大众汽车(VOWG_p.DE)周五公布，2015年运营亏损41亿欧元(46亿美元)，因该公司将为柴油车排放测试造假丑闻支付162亿欧元。

去年9月，大众汽车承认自2009年以来，全球有1,100万辆柴油车涉及尾气排放测试作假，这是该公司史上最大的丑闻，令公司市值蒸发数以亿计，任职多年的首席执行长被迫下台，公司全球形象受损。

今年2月，大众被迫推迟发布业绩，因在与美国监管机构达成协议前，丑闻给公司财务状况造成的影响不确定。大众周四与美国当局达成全面协议，将回购或者修复大约50万辆受影响的柴油车，并设立一环境与消费者赔偿基金。

大众表示，扣除特殊项目，全年实现运营利润128亿欧元。该公司旗下拥有12个品牌。

但在扣除162亿欧元“柴油门”和解支出，以及额外4亿欧元商务车和乘用车业务重组支出后，全年运营亏损达41亿欧元。

大众管理和执行委员会建议，每普通股派息0.11欧元，每优先股派息0.17欧元，远低于2014年每普通股4.8欧元和每优先股4.86美元的派息，反映出该公司计划消减成本。(完)