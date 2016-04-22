（更正）焦点：德国大众汽车与美国就排放作弊丑闻达成和解

2015年8月28日，美国加州卡尔斯巴德，图为停车场内一辆待售的大众汽车。 REUTERS/Mike Blake

（更正：正文第五段译文有误，重新整理）

路透旧金山/华盛顿4月21日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)周四宣布与美国达成全面协议，将回购或者修复大约50万辆排放作弊柴油车，并设立环境与消费者赔偿基金。

消息人士与分析师表示，大众汽车可能为这场和解付出至少100亿美元代价。即使和解，也不大可能终结这场始于去年9月的柴油排放争论，当时大众汽车承认在车内使用了复杂的秘密软件从而在废气排放检测中作弊。

尽管可能代价高昂，但和解消息激励大众汽车股价周四收高逾5%，和解协议必须在6月21日前敲定。大众汽车股价周三上涨近7%。

大众汽车股价自曝出排放丑闻以来仍累计下跌近20%，投资者不仅担心巨额罚款和管理层不稳，而且也担心丑闻会不利于大众汽车保持竞争力的努力。

大众仍面临三个挑战：美国司法部的罚款，这是预期中的民事和解的一部分；美国司法部的调查，这可能导致刑事指控；在欧洲则面对强烈呼声，要求其为欧洲数百万也搭载了排放测试作弊软件的车主采取更多补救行动。

该协议的框架由大众与司法部、加州、美国环保局、联邦贸易委员会以及提起集体民事诉讼的车主代理律师共同确定。

法院指定的调停人--前美国联邦调查局(FBI)局长穆勒(Robert Mueller)在这场马拉松式的谈判中进行协调。预计这项协议将和解美国法院逾600项集体诉讼。

美国地区法院法官Charles Breyer称，他预计司法部罚款以及3.0升柴油发动机问题将“很快”解决。

Breyer未公布相关金额，并要求各方律师在最终确定前不要披露细节。他说，最终解决方案“有明确的推动力”。

Breyer把大众和其他各方敲定细节的最后期限定在6月21日，之后会有一段公众讨论期。协议还需最终司法批准才能生效。

Breyer称，协议包括大众提出回购48.2万辆2.0升汽车，或经过进一步测试并得到监管机构同意后，对这些汽车进行修理等。

许多问题还没有答案。其中包括是否允许大众重新出售回购的汽车，如何修理同为该公司生产的近9万辆保时捷、奥迪和大众轿车及SUV。这些汽车装有不符合美国清洁空气标准的六缸柴油发动机。

Breyer称，美国和解协议将包括环境治理基金，解决超标排放问题，以及提升绿色汽车科技的基金，并对卖回汽车的车主额外提供“大幅补偿”或修理他们的汽车。

**悬而未决的问题**

还有很多其他问题尚待解决，比如如果汽车未被视为可维修以及车主不选择回售，该怎么办。维修可能削弱汽车性能，尚不清楚大众汽车是否须为此补偿车主。而且大众汽车何时能出售展销厅中政府要求停售的数以千计柴油车，也不得而知。

谈判中的一个关键问题是，监管机构是否接受未完全去除超过美国清洁空气法(Clean Air Act)所要求排放的修复。3月份，加州空气资源委员会官员表示，只可能做到部分修复。

大众汽车在一份声明中说，与“旧金山集体诉讼案中的原告就和解协议的基本条件达成一致。未来几周这将被囊括在全面和解协议中。”

大众汽车称，该协议“对美国以外的诉讼没有法律效力。”

大众汽车律师Robert Giuffra说：“大众汽车致力于重新赢得客户、经销商、监管机构和全美国的信任。”

大众汽车距离摆脱这项丑闻还有很长的路要走。美国司法部表示，其他针对大众汽车行为的调查“仍在进行和继续。”环保和消费者团体认为该协议还远远不够。

大众汽车发言人Jeannine Ginivan说，客户无需立刻采取行动。根据周四公布的法院日程，最早可能在7月开始回购。(完)