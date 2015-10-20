多数德国人仍认为大众出品汽车出众--调查

路透法兰克福10月19日 - 调查显示，三分之二的德国人仍认为大众汽车(VOWG_p.DE)出品的车辆“出众”。该公司陷入备受关注的“排放门”丑闻，形象受损。

根据周一发布的市场研究公司Prophet进行的独立在线调查，65%的受访者表示，他们对于这起丑闻有些过头持完全或大体认同的观点。

10人中有六人表示，他们认为从长远看，“德国制造”招牌不会受这起丑闻影响。63%的受访者认为，此事很快会被遗忘。

一些德国民众担心，大众的问题可能伤及其它依赖德国工程实力及可靠口碑的行业。（完）