多数德国人仍认为大众出品汽车出众--调查

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福10月19日 - 调查显示，三分之二的德国人仍认为大众汽车(VOWG_p.DE)出品的车辆“出众”。该公司陷入备受关注的“排放门”丑闻，形象受损。
根据周一发布的市场研究公司Prophet进行的独立在线调查，65%的受访者表示，他们对于这起丑闻有些过头持完全或大体认同的观点。
10人中有六人表示，他们认为从长远看，“德国制造”招牌不会受这起丑闻影响。63%的受访者认为，此事很快会被遗忘。
一些德国民众担心，大众的问题可能伤及其它依赖德国工程实力及可靠口碑的行业。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。