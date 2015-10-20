多数德国人仍认为大众出品汽车出众--调查

标题新闻：墨西哥总统培尼亚称希望加强美墨两国关系，但警告保护本国主权、利益和人民最为重要
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福10月19日 - 调查显示，三分之二的德国人仍认为大众汽车 出品的车辆“出众”。该公司陷入备受关注的“排放门”丑闻，形象受损。
根据周一发布的市场研究公司Prophet进行的独立在线调查，65%的受访者表示，他们对于这起丑闻有些过头持完全或大体认同的观点。
10人中有六人表示，他们认为从长远看，“德国制造”招牌不会受这起丑闻影响。63%的受访者认为，此事很快会被遗忘。
一些德国民众担心，大众的问题可能伤及其它依赖德国工程实力及可靠口碑的行业。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选