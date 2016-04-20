独家新闻：大众汽车将在美国回购近50万辆排放作弊柴油车--消息

路透华盛顿4月20日 - 两位得到通报的消息人士周三透露，德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)已经与美国官员达成框架协议，将回购约50万辆安装了作弊软件以逃避美国排放规则的柴油车。

消息人士表示，预计大众汽车将于周四告诉旧金山的一名联邦法官，其已同意回购最多50万辆在美国售出的2.0升柴油车。

回购车型将包括捷达(JETTA)、高尔夫(Golf)和奥迪A3。消息人士称，这次回购不适用于3.0升柴油车，这种车也超过了美国排放限制，其中包括奥迪和保时捷(Porsche)运动型车(运动休旅车，SUV)一些车型。

该消息出炉后，大众汽车在美国上市的股票(VLKAY.PK)价格上涨近6%至30.95美元。

第三位得到通报的消息人士说，大众汽车还同意向受影响的车主发放赔偿金，但还不清楚多少车主能收到。

消息人士称，如果美国监管机构将来批准维修排放违规柴油车是可行的，则大众汽车可能提供这种维修。

一位消息人士表示，对于将违规车回售或维修的车主，大众汽车将发放现金补偿。回售违规车的车主，除了获得2015年9月排放丑闻曝光前其汽车估值的等值现金外，还将得到额外的现金。

一位消息人士称，除了回购汽车的成本，赔偿金料将超过10亿美元。

车主料将有约两年时间，来决定是回售还是维修。消息人士表示，尚不清楚大众汽车是否被允许重新销售这些回购的车辆。

大众汽车发言人、美国国家环境保护局(EPA)和美国司法部周三拒绝置评。(完)