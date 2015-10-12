欧洲个股：大众前CEO将卸下在公司其他职务--报导

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透法兰克福10月12日 - 南德日报(Suddeutsche Zeitung)和NDR及WDR电视台报导，上月辞职的大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)前首席执行官文德恩(Martin Winterkorn)将卸下在公司的其他官衔。报导未注明消息来源。
他们称，文德恩预计在未来几天辞职，只等少数余下手续处理完毕，并表示他是在德国下萨克森州对其施压后做出此决定。德国下萨克森州是大众第二大股东。
文德恩是保时捷汽车控股公司 执行长，以及奥迪、卡车部门Scania、以及大众最近成立的卡车和大客车控股公司的董事长。保时捷汽车控股持有大众的多数股权。
大众拒绝置评。
目前大众表示，对于文德恩未来在公司的职位，将由监事会决定。(完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。