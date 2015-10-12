欧洲个股：大众前CEO将卸下在公司其他职务--报导

路透法兰克福10月12日 - 南德日报(Suddeutsche Zeitung)和NDR及WDR电视台报导，上月辞职的大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)前首席执行官文德恩(Martin Winterkorn)将卸下在公司的其他官衔。报导未注明消息来源。

他们称，文德恩预计在未来几天辞职，只等少数余下手续处理完毕，并表示他是在德国下萨克森州对其施压后做出此决定。德国下萨克森州是大众第二大股东。

文德恩是保时捷汽车控股公司 执行长，以及奥迪、卡车部门Scania、以及大众最近成立的卡车和大客车控股公司的董事长。保时捷汽车控股持有大众的多数股权。

大众拒绝置评。