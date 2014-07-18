欧洲个股：菲亚特-克莱斯勒否认曾与大众汽车商讨合并事宜

路透柏林/米兰7月17日 - 菲亚特-克莱斯勒(Fiat Chrysler) 否认有关该公司与大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 正商谈合并的报导，大众汽车也表示没有并购计划。

德国杂志Manager Magazin周四称，大众汽车董事长Ferdinand Piech已与菲亚特-克莱斯特所有者进行过商谈，打算部分或整个收购后者。菲亚特-克莱斯勒公司是意大利菲亚特和美国克莱斯勒今年合并而成。

该杂志的报导援引了公司未具名消息人士。

不过大众一发言人称，该公司专注于改善现有业务的表现。

“目前没有并购计划，”他称。“我们现在关注的是提高整个集团的效率。”

菲亚特-克莱斯勒及在该公司持股30%的Agnelli家族控股企业Exor 都否认进行了商讨。