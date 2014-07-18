欧洲个股：菲亚特-克莱斯勒否认曾与大众汽车商讨合并事宜

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透柏林/米兰7月17日 - 菲亚特-克莱斯勒(Fiat Chrysler) 否认有关该公司与大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 正商谈合并的报导，大众汽车也表示没有并购计划。
德国杂志Manager Magazin周四称，大众汽车董事长Ferdinand Piech已与菲亚特-克莱斯特所有者进行过商谈，打算部分或整个收购后者。菲亚特-克莱斯勒公司是意大利菲亚特和美国克莱斯勒今年合并而成。
该杂志的报导援引了公司未具名消息人士。
不过大众一发言人称，该公司专注于改善现有业务的表现。
“目前没有并购计划，”他称。“我们现在关注的是提高整个集团的效率。”
菲亚特-克莱斯勒及在该公司持股30%的Agnelli家族控股企业Exor 都否认进行了商讨。
菲亚特-克莱斯勒收高1.38%报7.705欧元。大众汽车股价则下跌2.6%(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)