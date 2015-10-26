焦点：大众或针对受排放丑闻影响汽车提供换购新车优惠--DPA

* 只在德国市场提供折价优惠--DPA

* 折价优惠侧重于需升级硬件的汽车--DPA

* 大众汽车预计丑闻将导致300亿欧元损失--Manager Magazin

* 丑闻爆出后又一名工程师被停职--消息

路透法兰克福/柏林10月26日 - 据德国媒体DPA周日报导，大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)可能会向德国的大众车主推出折价优惠活动，交回受排放丑闻影响的旧车可折价购买新车。这家欧洲最大汽车厂深受此次排放门丑闻打击。

这是大众汽车78年历史上最大的一次危机。该公司上月承认在柴油车上安装了软件，在有害气体排放检测中欺骗美国监管部门。

德国月刊Manager Magazin上周六报导，大众汽车目前预计，此次丑闻的损失将超过300亿欧元(330亿美元)，其中包括在欧洲市场召回850万辆汽车的成本。

大众汽车将于周三公布财报，分析师预计该公司第三季度将出现35亿欧元运营亏损，上年同期为获利32亿美元。

大众汽车股价最新报107.7欧元。

据DPA报导，大众汽车公司及经销商方面的消息人士透露，特别优惠可能仅针对1.6升柴油发动机汽车的车主，这类车需要进行成本较高的硬件升级，仅仅修复软件是不够的。

优惠仅在德国提供。大众汽车在德国共计销售了240万辆带有作弊软件的汽车。

大众汽车回应称，公司和经销商考虑向现有客户提供特别优惠，是很常见的事，公司拒绝进一步置评。

大众汽车曾表示，将减少对营收最多的大众品牌部门的投资，并加速削减成本，以支应排放检测丑闻的善后成本。

经理人杂志(Manager Magazin)表示，大众汽车要求冻结大众部门管理人员明年的升职，并计划在新一代高尔夫(Golf)车型中尽可能多地重复利用零部件，以节约数以亿计的欧元。

该集团还对10多名高层管理人员给予停职，以配合内部调查。这些人当中包括几名高层技术人员。

据两位知情人士称，大众动力电子装置部门主管Hanno Jelden目前亦被停职。Hanno Jelden在大众工作22年，是发动机和变速系统以及软硬件控制系统的专家。

据德国周日画报报导，因怀疑Jelden卷入丑闻，德国检查机关因亦对其展开调查。大众谢绝评论，Jelden亦未回复要求置评的电子邮件。

德国杂志Manager Magazin报导，大众品牌汽车首当其冲感受到成本的冲击，不过象奥迪和保时捷等高档品牌则躲过一难。

奥迪发言人周六表示，奥迪已对员工表示将继续招聘计划，并重申了到2018年的就业保障计划，这证实了一家德国媒体的报导。

“我们将继续秉持策略增长计划，并一如计划增聘新职员。”德国报纸Heilbronner Stimme稍早援引奥迪人力资源董事Thomas Sigi的话报导称。(完)