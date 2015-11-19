澳洲律所称将代表车主起诉大众 每辆问题车索赔约1万澳元

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透悉尼11月19日 - 澳大利亚律师事务所Maurice Blackburn周四称，将代表安装了尾气排放“作弊装置”的逾9万辆澳洲车辆车主起诉大众汽车(VOWG_p.DE)，每辆车将索赔约1万澳元（7,130美元）。
该律所称，周四代表大众、奥迪和斯柯达品牌车主，在联邦法院提起集体诉讼。
大众在全球范围内深陷车辆召回漩涡，且面临多宗集体诉讼。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。