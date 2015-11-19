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国际财经 | 2015年 11月 19日 星期四 10:18 BJT

澳洲律所称将代表车主起诉大众 每辆问题车索赔约1万澳元

路透悉尼11月19日 - 澳大利亚律师事务所Maurice Blackburn周四称，将代表安装了尾气排放“作弊装置”的逾9万辆澳洲车辆车主起诉大众汽车(VOWG_p.DE)，每辆车将索赔约1万澳元（7,130美元）。

该律所称，周四代表大众、奥迪和斯柯达品牌车主，在联邦法院提起集体诉讼。

大众在全球范围内深陷车辆召回漩涡，且面临多宗集体诉讼。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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