德国大众汽车暗示不排除并购 其核心品牌业绩下滑

路透沃尔夫斯堡3月14日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)周二暗示不排除与菲亚特克莱斯勒或其他竞争对手之间的并购或结盟，因核心大众品牌营业利润下滑，公司自尾气排放丑闻曝光后的18个月来困难重重。

法国车企标致雪铁龙集团(PSA)(PEUP.PA)本月同意收购通用汽车(GM.N)的欧洲业务欧宝，强化了自身欧洲市场第二大车厂的地位，大众在该市场也面临更为严峻的挑战。

菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)执行长马尔基翁内上周表示，PSA收购欧宝的交易，最终或促使大众汽车寻求与菲亚特克莱斯勒结盟，但大众迅速拒绝了该提议。

但大众汽车集团CEO穆伦周二明显口风有变，称对合作感兴趣。

“因此，我们的态度较以往更为开放，”他在大众汽车发布2016年业绩时说，并称这“不是与菲亚特克莱斯勒特别有关”。

他对记者表示：“如果马尔基翁内先生也能与我沟通他的想法，而不是只对你说，那么对事情将非常有帮助。”

在他发表这些言论之后，菲亚特克莱斯勒股价上涨逾2%，大众汽车则少有变动，收盘时分别收低0.29%和1.91%。

理论上，这两家公司若是联手将可占据欧洲市场约30%份额，大众汽车可通过克莱斯勒在北美市场获得稳固的据点；而菲亚特克莱斯勒则可藉此解决其在亚洲缺乏规模的问题。

然而，两相结合的代价或将是裁撤掉数以千计岗位，势将遭到工会和德意两国政坛的强烈反对。

大众汽车集团周二公布，“大众汽车”品牌基本营业利润下滑10%至19亿欧元(20亿美元)，利润率从2015年的2%降至1.8%。

该集团称，营收下滑及行销成本较高肇因于2015年9月公司承认在美国排放测试造假事件的影响。(完)