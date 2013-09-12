专访：大众汽车计划扩大海外业务--高管

9月10日在法兰克福车展中拍到的大众汽车的标志。 REUTERS/Pawel Kopczynski

* 大众正推进东南亚生产计划

* 可能考虑在印尼投资

* 大众或将在美国推出商务车

路透法兰克福9月11日 - 德国汽车制造商大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)正进一步采取措施来扩大海外业务，因其愈发被欧洲市场需求下滑所困扰。

大众汽车已在中国和墨西哥增加了产能。该公司约60%的汽车销往欧洲以外。

大众汽车生产主管Michael Macht周三在法兰克福车展上对路透表示，公司也计划在快速成长的东南亚市场建厂，以填补其庞大全球工厂网络为数不多的空白地带之一。该公司有102家工厂遍布全球。

“未来数年我们必定成为该地区的活跃厂商，”Macht在接受采访时称，“我们目前正在非常积极地进入这些国家。”Macht亦是大众八人组成的执行委员会成员。

大众是欧洲最大汽车制造商。印尼政府官员上月曾表示，大众汽车今今年稍晚可能宣布初步投资2亿欧元(2.6533亿美元)在印尼建厂，指称选址在西爪哇省Cikampek。

Macht拒绝评论大众将最终选择在哪国建厂，表示尚未就品牌及产品作出决定。

大众汽车目前未在东南亚国家联盟(ASEAN/东协)任何成员国设有汽车组装厂。该公司的目标是在2018年之前超越丰田汽车(7203.T)和通用汽车(GM.N)，成为全球最大汽车制造商。

另外，公司还在考虑将来在美国推出商用车，作为在全球第二大汽车市场推广其核心大众品牌的步骤之一。

大众汽车正寻求在美国扩大市场份额，计划2018年销售80万辆大众品牌及20万辆奥迪品牌汽车。该公司目标是在这一年登上全球销量冠军的宝座。(完)

(编译 王翔琼/王兴亚；审校 张涛)

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