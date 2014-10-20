欧洲个股：大众因汽车因后悬架问题在北美和中国召回110万辆汽车

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透10月17日 - 德国福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 称，将在北美和中国召回逾110万辆汽车，以解决潜在的后悬架问题。
大众称，未收到该问题导致事故或伤亡的报告。
公司周五称，此次召回涉及约美国442,265辆汽车，加拿大126,000辆，包括2011-2013年款大众捷达(VW Jetta)和2012年-2013年款大众壳虫(VW Beetle)。
周五稍早大众宣布在中国因同样问题召回581,090辆在中国生产的新速腾和甲壳虫汽车。
大众一发言人拒绝说明，在欧洲、墨西哥和南美可能因类似问题召回多少辆捷达和甲壳虫汽车。
公司称，存在该问题的汽车若被追尾或侧撞，后轴纵臂可能出现裂纹，如果未被发现，就可能导致事故。
经销商将对车辆进行检测，更换损毁零件，或安装金属衬板消除隐患。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。