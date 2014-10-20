欧洲个股：大众因汽车因后悬架问题在北美和中国召回110万辆汽车

路透10月17日 - 德国福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 称，将在北美和中国召回逾110万辆汽车，以解决潜在的后悬架问题。

大众称，未收到该问题导致事故或伤亡的报告。

公司周五称，此次召回涉及约美国442,265辆汽车，加拿大126,000辆，包括2011-2013年款大众捷达(VW Jetta)和2012年-2013年款大众壳虫(VW Beetle)。

周五稍早大众宣布在中国因同样问题召回581,090辆在中国生产的新速腾和甲壳虫汽车。

大众一发言人拒绝说明，在欧洲、墨西哥和南美可能因类似问题召回多少辆捷达和甲壳虫汽车。

公司称，存在该问题的汽车若被追尾或侧撞，后轴纵臂可能出现裂纹，如果未被发现，就可能导致事故。