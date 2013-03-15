大众汽车计划大幅提升在华产能

资料图片显示在北京展示的一辆大众汽车。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透德国沃尔夫斯堡3月14日 - 德国大众汽车(VOWG_p.DE)计划未来五年在中国产能将近翻番，力图提升在新兴市场的份额，抵消国内需求下滑的影响。

大众周四称，到2018年，在中国的产能争取超过400万辆。中国目前已经是大众的最大市场。大众曾表示，希望到2018年能超过丰田汽车(7203.T)，摘得全球汽车销售桂冠。

大众执行长文德恩（Martin Winterkorn）说：“大众的未来，将越来越取决于中国、俄罗斯、印度、美洲和东南亚市场。这些市场是我们未来最大的增长推动力。”

在欧洲经济持续低迷之际，全球各大汽车厂商越来越倚重新兴市场。

去年大众在中国两家合资企业的营运利润大增42%至37亿欧元。大众曾表示，在华合资企业到2015年时将增加近100亿欧元投资，投资于新工厂、产品和技术。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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