大众汽车计划大幅提升在华产能

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月6日
路透4月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:48时，1港元=0.88766人民币)
路透德国沃尔夫斯堡3月14日 - 德国大众汽车(VOWG_p.DE)计划未来五年在中国产能将近翻番，力图提升在新兴市场的份额，抵消国内需求下滑的影响。
大众周四称，到2018年，在中国的产能争取超过400万辆。中国目前已经是大众的最大市场。大众曾表示，希望到2018年能超过丰田汽车(7203.T)，摘得全球汽车销售桂冠。
大众执行长文德恩（Martin Winterkorn）说：“大众的未来，将越来越取决于中国、俄罗斯、印度、美洲和东南亚市场。这些市场是我们未来最大的增长推动力。”
在欧洲经济持续低迷之际，全球各大汽车厂商越来越倚重新兴市场。
去年大众在中国两家合资企业的营运利润大增42%至37亿欧元。大众曾表示，在华合资企业到2015年时将增加近100亿欧元投资，投资于新工厂、产品和技术。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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