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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 12:15 BJT

欧洲个股：大众汽车在削减成本方面进展缓慢，今年目标是节省10亿欧元

文德恩说，大众品牌汽车业务部门已经确定措施，实现50亿欧元节支目标的大约一半，但他没有进一步说明。该部门是大众集团汽车销售量和营收最高的部门。

该公司称，有些措施需要等到2016或2017年才能见成果，比如在墨西哥组装新款长轴距途观(Tiguan)SUV，这将使大众免受美元汇率波动的影响，并停止Eos敞篷车等车型的生产。

上月大众公布的2014年业绩好于分析师预期，主要受高端车奥迪(Audis)和保时捷(Porsches)的强劲需求推动。

大众品牌部门的获利下降14%，至24.8亿欧元，受俄罗斯和巴西需求锐减影响。2013年获利骤降五分之一。

该部门的营业利润率降至2.5%，远低于至少6%的长期目标。

大众集团卡车业务新负责人在其他场合表示，大众需要进入美国市场，才能成为该业务的全球品牌。

大众集团称，文德恩去年的薪资、奖金和利润激励收入总共1,590万欧元，2013年为1,500万欧元。这在德国DAX指数前30家成分企业中位居首位。(完)

(编译 高琦/李春喜; 审校 李爽)
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