欧洲个股：大众汽车在削减成本方面进展缓慢，今年目标是节省10亿欧元

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
文德恩说，大众品牌汽车业务部门已经确定措施，实现50亿欧元节支目标的大约一半，但他没有进一步说明。该部门是大众集团汽车销售量和营收最高的部门。
该公司称，有些措施需要等到2016或2017年才能见成果，比如在墨西哥组装新款长轴距途观(Tiguan)SUV，这将使大众免受美元汇率波动的影响，并停止Eos敞篷车等车型的生产。
上月大众公布的2014年业绩好于分析师预期，主要受高端车奥迪(Audis)和保时捷(Porsches)的强劲需求推动。
大众品牌部门的获利下降14%，至24.8亿欧元，受俄罗斯和巴西需求锐减影响。2013年获利骤降五分之一。
该部门的营业利润率降至2.5%，远低于至少6%的长期目标。
大众集团卡车业务新负责人在其他场合表示，大众需要进入美国市场，才能成为该业务的全球品牌。
大众集团称，文德恩去年的薪资、奖金和利润激励收入总共1,590万欧元，2013年为1,500万欧元。这在德国DAX指数前30家成分企业中位居首位。(完)
(编译 高琦/李春喜; 审校 李爽)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-