（更正）大众7月中国销量下滑 新车型匮乏是一大因素--分析师

2013年10月23日拍到的德国汽车制造商大众汽车的标识。 REUTERS/Fabian Bimmer

因译文错误/更正内文第四段为1-7月间售出“583万辆”汽车

路透法兰克福8月26日 - 分析师估计大众品牌汽车7月在中国市场销量同比下降12.9%，其中新车型的匮乏是一大因素，并拖累大众集团整体销量下滑3.7%，。

由于中国经济增势放缓，造成汽车需求疲弱，大众等车商均受影响。上月，中国汽车工业协会(CAAM)将2015年汽车销量增长预测从7%下调至3%。

“除了不利的复杂地区因素，大众品牌似乎还受到缺乏新产品的困扰，”Evercore ISI 分析师称。

大众周二晚称，1-7月间售出583万辆汽车，集团销量下降1%；但拒绝透露月度销量及中国市场的品牌销量。

“中国、俄罗斯以及巴西的整体经济形势仍然艰难。下半年伊始，大众集团仍未完全从这些情况中摆脱出来，”大众集团销售负责人Christian Klingler在声明中说道。

Evercore ISI分析师称，据中国乘用车协会数据，与7月相较，8月需求的下滑速度已有所缓解。

为刺激经济增长，中国本周降息降准，此举受到车商欢迎。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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