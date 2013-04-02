大众汽车将在华增加雇员数量--报道

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透法兰克福4月1日 - 德国大众汽车(VOWG_p.DE)工会主席奥斯特罗（Bernd Osterloh）对该国媒体表示，作为公司实现全球最大汽车制造商目标的一部分，大众汽车全球雇员总数到2018年将从目前的55万增加到60万。
德国《商报》(Handelsblatt)援引奥斯特罗的话称，“大众汽车正在成长中，因此在生产环节正持续增加人手。”
大众汽车表示，计划在2018年超过日本丰田汽车(7203.T)成为全球销量最大的汽车企业。去年，大众汽车对外销售了约910万辆汽车。
大众汽车仰仗海外增长抵消欧洲市场需求疲弱的影响，并正在推进未来五年在中国的产能翻番计划。
奥斯特罗告诉德国《商报》，大众汽车招募新雇员的重点在中国而非欧洲。该公司逾半数雇员分布在德国本土之外。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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