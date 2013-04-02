大众汽车将在华增加雇员数量--报导

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福4月1日 - 德国大众汽车 工会主席奥斯特罗（Bernd Osterloh）对该国媒体表示，作为公司实现全球最大汽车制造商目标的一部分，大众汽车全球雇员总数到2018年将从目前的55万增加到60万。
德国《商报》(Handelsblatt)援引奥斯特罗的话称，“大众汽车正在成长中，因此在生产环节正持续增加人手。”
大众汽车表示，计划在2018年超过日本丰田汽车 成为全球销量最大的汽车企业。去年，大众汽车对外销售了约910万辆汽车。
大众汽车仰仗海外增长抵消欧洲市场需求疲弱的影响，并正在推进未来五年在中国的产能翻番计划。
奥斯特罗告诉德国《商报》，大众汽车招募新雇员的重点在中国而非欧洲。该公司逾半数雇员分布在德国本土之外。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。