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国际财经 | 2016年 6月 20日 星期一 09:22 BJT

德国媒体称大众汽车将有逾40款车型停产

路透法兰克福6月18日 - 德国商报（Handelsblatt）周六报导称，作为公司新战略的一部分，大众汽车(VOWG_p.DE)未来数年将有逾40款车型停产。

大众周四称，将在电动汽车、叫车服务和自动驾驶领域投资数以十亿欧元计，目标是到2025年成为绿色交通领域的全球领军者。继柴油车排放丑闻后，大众积极重整业务。

德国商报援引公司消息人士称，调整计划还涉及停止生产逾40款车型。大众目前生产的车型共约340款。

但大众发言人称，公司尚未决定多少款车型停产。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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