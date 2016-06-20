德国媒体称大众汽车将有逾40款车型停产

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透法兰克福6月18日 - 德国商报（Handelsblatt）周六报导称，作为公司新战略的一部分，大众汽车(VOWG_p.DE)未来数年将有逾40款车型停产。
大众周四称，将在电动汽车、叫车服务和自动驾驶领域投资数以十亿欧元计，目标是到2025年成为绿色交通领域的全球领军者。继柴油车排放丑闻后，大众积极重整业务。
德国商报援引公司消息人士称，调整计划还涉及停止生产逾40款车型。大众目前生产的车型共约340款。
但大众发言人称，公司尚未决定多少款车型停产。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。