德国媒体称大众汽车将有逾40款车型停产

标题新闻：11月全球铅市供应短缺1.7万吨，10月为供应过剩1.4万吨，1-11月供应过剩1.6万吨-ILZSG
注：ILZSG为国际铅锌研究小组的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福6月18日 - 德国商报(Handelsblatt)周六报道称，作为公司新战略的一部分，大众汽车 未来数年将有逾40款车型停产。
大众周四称，将在电动汽车、叫车服务和自动驾驶领域投资数以十亿欧元计，目标是到2025年成为绿色交通领域的全球领军者。继柴油车排放丑闻后，大众积极重整业务。
德国商报援引公司消息人士称，调整计划还涉及停止生产逾40款车型。大众目前生产的车型共约340款。
但大众发言人称，公司尚未决定多少款车型停产。(完)
编译 刘珞焱 审校 朱淑珍
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路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f