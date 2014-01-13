大众汽车计划量身打造北美专属SUV

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透底特律1月13日 - 德国大众汽车(福斯汽车,Volkswagen)(VOWG.DE)周日表示，计划针对北美市场量身打造一款运动型多功能车(运动休旅车,SUV)，并且将在北美地区投资70亿美元，以提升汽车销量。
作为欧洲最大的汽车生产商，大众重申了其在北美市场的目标，即到2018年时令大众和高档的奥迪汽车在美国的年销量达到100万辆，与此同时，大众还将推出更多在北美本土生产的汽车。
公司称，上述举动是其再度承诺开拓北美市场的讯号之一；核心大众品牌汽车在美国的质量得分持续处于低档，销量下滑。
“在北美市场，大众汽车品牌一直是并将继续成为我们产品策略的核心。”公司执行长Martin Winterkorn在北美汽车展召开前夕对记者们表示。
大众将在五年期间投入70亿美元，新款七人座SUV计划在2016年推出。
Winterkorn拒绝透露新款SUV是否将在美国田纳西的大众Chattanooga工厂或是在墨西哥投产。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。