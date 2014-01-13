大众汽车计划量身打造北美专属SUV

路透底特律1月13日 - 德国大众汽车(福斯汽车,Volkswagen)(VOWG.DE)周日表示，计划针对北美市场量身打造一款运动型多功能车(运动休旅车,SUV)，并且将在北美地区投资70亿美元，以提升汽车销量。

作为欧洲最大的汽车生产商，大众重申了其在北美市场的目标，即到2018年时令大众和高档的奥迪汽车在美国的年销量达到100万辆，与此同时，大众还将推出更多在北美本土生产的汽车。

公司称，上述举动是其再度承诺开拓北美市场的讯号之一；核心大众品牌汽车在美国的质量得分持续处于低档，销量下滑。

“在北美市场，大众汽车品牌一直是并将继续成为我们产品策略的核心。”公司执行长Martin Winterkorn在北美汽车展召开前夕对记者们表示。

大众将在五年期间投入70亿美元，新款七人座SUV计划在2016年推出。

Winterkorn拒绝透露新款SUV是否将在美国田纳西的大众Chattanooga工厂或是在墨西哥投产。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。